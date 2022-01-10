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Общество10 января 2022 10:33

В Саратове запретили торговлю алкоголем возле трех детских садов, двух школ и больницы

Изменения внесены в трех районах
Наталия Калинина
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В Саратове запретили торговлю алкоголем возле трех детских садов, двух школ и больницы. Соответствующее постановление за подписью Михаила Исаева опубликовано на сайте городской администрации.

В Заводском и Кировском районах нельзя открывать торговые точки с алкоголем ближе, чем на 25 метров к детским садам № 130, 124 и 55, а также приближаться к Гимназии № 31 и Лицею «Звезда».

Введено также ограничение на торговлю возле ООО «Практическая ревматология» во Фрунзенском районе по адресу Железнодорожная, 50.

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