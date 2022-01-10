В Саратовской области посадят до 2,5 тысяч гектаров леса

В 2022 году в Саратовской области планируют посадить до 2,5 тысяч гектаров леса, о чем пишет в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Напомним, ранее в регионе были озвучены планы по увеличению территории, занятой лесами, до 20 процентов

В регион должны поступить средства из федерального и областного бюджетов по следующим направлениям:

ГАУ «Макаровский лесхоз» на посадку 316,6 га,

ГАУ «Калининский лесхоз» на посадку 70 га,

ГАУ «Красноармейский лесхоз» на посадку 325 га,

ГАУ СО «Саратовская межрайонная лесосеменная станция» на посадку 163,2 га,

ГАУ СО «Заволжский лесхоз» на посадку 150,3 га,

ГАУ «Балашовский лесхоз» на посадку 88,8 га,

ОГУ «Пугачевский лесхоз» на посадку 22,4 га,

ОГУ «Саратовский лесхоз» на посадку 21,5 га,

ГАУ «Вольский лесхоз» на посадку 63,3 га,

ГАУ «Лысогорский лесхоз» на посадку 250 га,

ГАУ «Аткарский лесхоз» на посадку 129,45 га,

ГАУ СО «Петровсклес» на посадку 64,3 га,

ГАУ «Вольский лесхоз» на посадку 296,5 га,

ОГУ «Вязовский учебно-опытный лесхоз» на посадку 53,3 га,

ГАУ «Черкасский лесхоз» на посадку 303,1 га,

ОГУ «Энгельсский лесхоз» на посадку 100 га,

ГАУ СО «Новобурасский межрайонный лесопитомник» на посадку 82,2 га.