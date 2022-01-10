За 2021 год в Саратове родился 7 861 младенец за год. Большинство детей – мальчики, об этом сообщает региональное управление по делам ЗАГС.

Всего в регионе появились 18 517 детей. Мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек. Чаще всего саратовчанки становятся мамами в 26 лет, а мужчины в 34 года.

В Энгельсе за прошедший год родились 2 659 младенцев, а в Балаково – 1 418.

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