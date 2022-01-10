В Саратове продлили до весны ярмарку на Театральной площади, соответствующее распоряжение подписал глава города Михаил Исаев сегодня, 10 января.

Ярмарка «выходного дня» на Театральной площади в Саратове будет действовать по субботам с 15 января до конца апреля. Торговые ряды работают с 8:00 до 16:00.

На ярмарке саратовцы смогут приобрести мясо, молоко, кондитерские изделия, мед, яйца и другие продукты.

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