В Саратове 23 человека получили переохлаждение во время новогодних праздников, а из-за гололеда пострадали 15 человек, об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

С 31 декабря по 9 января, в Саратове было зафиксировано как минимум 23 случая переохлаждения. Тяжелых пострадавших в регионе нет.

Также в ведомстве отметили, что 15 человек пострадали из-за гололеда. К медикам обратились 14 взрослых и девятилетняя девочка. Пострадавшие были доставлены в состоянии средней степени тяжести.

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