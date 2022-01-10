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Общество10 января 2022 9:06

В Саратове при расчистке крыши сбили кондиционер и разбили балкон

Пострадавшим жильцам рекомендовали обратиться в суд
Наталия Калинина
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Пострадавший дом в Саратове

Пострадавший дом в Саратове

В Октябрьском районе Саратова при расчистке крыши сбили кондиционер. Горожане сообщили об этом в социальной сети, а позже администрация района прокомментировала инцидент.

ЧП произошло по адресу 1-я Беговая, 7. Когда рабочие чистили крышу пятиэтажного дома, глыба льда упала на кондиционер, закрепленный на третьем этаже, и сбили его. Кусок наледи также разбил стекло на балконе жителей второго этажа.

В администрации Октябрьского района предложили пострадавшим собственникам обратиться в суд за возмещением ущерба.

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