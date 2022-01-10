За новогодние праздники на пожарах в Саратовской области погибли девять человек, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Всего с 1 по 10 января в регионе произошло 75 пожаров. По сравнению с 2021 годом их количество пожаров снизилось на 30 процентов.
За праздничные дни из-за них погибли девять человек. В ведомстве отметили, что восемь из девяти жертв были в состоянии алкогольного опьянения.
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