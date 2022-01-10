В Саратовской области еще 10 человек скончались от коронавируса, такие данные по смертности в регионе сегодня, 10 января, опубликовал оперштаб.

- Скончались четверо женщин и шестеро мужчин в возрасте от 29 до 83 лет. Мужчина 29 лет страдал хроническим инфекционным заболеванием. - уточнили в региональном минздраве.

Общее количество жертв COVID-19 в регионе достигло 5 160 человек. В стационары попали 84 человека за сутки, а выписаны были 69 пациентов.

Всего коронавирусом заразились 135 083 саратовцев, 179 из них сегодня.

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