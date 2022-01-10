Следователей заинтересовал житель Саратова, посадивший ребенка «порулить» на оживленной улице, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Правоохранители проверяют поступившую информацию о том, что на улице Саратова видели, как ребенок вел машину. Горожане рассказывают о том, что 9 января между 15:00 и 16:00 на улице Сетевой ехал автомобиль Ford Kuga, которым управлял ребенок, сидящий на коленях у своего отца.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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