«Заявил, что раскаялся»: Житель Балашова на Рождество поджег квартиру и зарезал ее хозяина

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Житель Балашова после совместной выпивки забил насмерть хозяина квартиры и поджег ее, чтобы замести следы.

Следователи СУ СКР в Балашове раскрыли жестокое преступление, которое было совершено 7 января.

После пожара в квартире дома на улице Вокзальная там обнаружено тело 41-летнего хозяина. Как установило судебно-медицинское исследование, причиной его смерти стала колото-резаная рана живота с повреждением внутренних органов.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и задержали подозреваемого – 38-летнего местного жителя. Как оказалось, он приехал 7 января к своему приятелю, с которым они крепко выпили, а потом поссорились. 38-летний гость ударил хозяина кухонным ножом в живот. А потом бил руками и ногами по голове до тех пор, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. Задержанный во всем признался и заявил, что поджег квартиру намеренно, чтобы скрыть следы преступления.

В СКР заявили, что подозреваемый раскаялся, в ближайшее время его возьмут под стражу.

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