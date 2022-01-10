Саратовская область направит бизнес-миссию в Казахстан, а также другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Министерство экономического развития области.

Целью миссии является продвижение продукции саратовских производителей. При поддержке правительства предприниматели отправятся в Алжир, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Вьетнам, а также Казахстан.

В прошлом году с аналогичными проектами саратовские предприниматели уже посещали Узбекистан, Казахстан, Армению, Азербайджан, а также Иран, Турцию, Белоруссию. В свою очередь в Саратове встречали бизнес-миссии из Ирана и Узбекистана. С помощью этих инициатив удалось привлечь девять новы бизнес-партнёров.

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