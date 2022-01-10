Подаренному Володиным ЯК-42 монтируют крылья

ЯК получает новую жизнь

Подаренному Вячеславом Володиным ЯК-42 монтируют крылья.

- ЯК-42 в ближайшее время обретет крылья, - пишут в телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин. Саратов», - Сейчас специалисты прикрепляют крылья к самолету, который был передан в дар Саратову. ЯК-42 расположился возле старого аэропорта, - сообщили сторонники парламентария.

Напомним, ранее Вячеслав Володин выкупил за свой счет последний из оставшихся в Саратовской области ЯК-42. Машина сошла с конвейера на Саратовском авиационном заводе.

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