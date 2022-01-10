В Саратовской области сгорели 10 баранов и пять ягнят

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 10 января, в Советском районе Саратовской области сгорели 10 баранов и пять ягнят. Погибли также 29 кур.

Сообщение о пожаре поступило в 5:27 из поселка Мечетное. Дежурному в поселке Степное сообщили о пожаре на ферме. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. Горели надворные постройки, в числе которых сарай, где хранилось сено и находился скот. В результате пожара погибли 10 баранов, пять ягнят и 29 кур.

На тушение выезжали три пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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