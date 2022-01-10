У жителей дома на Рабочей ночью загорелся потолок

Пожар на Рахова
Сегодня, 10 января, у жителей Фрунзенского района Саратова загорелся потолок, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Пожар произошел в 3:34. Горел четырехквартирный дом на улице Рабочей во Фрунзенском районе. Пожар начался на потолочных перекрытиях, его площадь составила 25 квадратных метров.
Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали шесть пожарных расчетов.
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