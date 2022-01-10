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Происшествия10 января 2022 6:59

У жителей дома на Рабочей ночью загорелся потолок

Пожар во Фрунзенском районе
Наталия Калинина
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Пожар на Рахова

Пожар на Рахова

Сегодня, 10 января, у жителей Фрунзенского района Саратова загорелся потолок, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Пожар произошел в 3:34. Горел четырехквартирный дом на улице Рабочей во Фрунзенском районе. Пожар начался на потолочных перекрытиях, его площадь составила 25 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали шесть пожарных расчетов.

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