У жителей дома на Рабочей ночью загорелся потолок

Пожар на Рахова

Сегодня, 10 января, у жителей Фрунзенского района Саратова загорелся потолок, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Пожар произошел в 3:34. Горел четырехквартирный дом на улице Рабочей во Фрунзенском районе. Пожар начался на потолочных перекрытиях, его площадь составила 25 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали шесть пожарных расчетов.

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