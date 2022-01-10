Без воды остались пять улиц в Ленинском районе Саратова

Почти весь день без воды проведут жители домов на пяти улицах в Ленинском районе Саратова.

Специалисты ООО "КВС" затеяли работы по замене пожарного гидранта на Московском шоссе. 22. Из-за этого, сегодня, 10 января, не будет холодного водоснабжения по следющим адресам: Московское шоссе, 22,22а,24,26,26а,28; Стахановская; Елшанская, 1,2; Степная; Буровая, 1-7.

Ориентировочно работы должны завершить к 16.00, потом включат воду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.