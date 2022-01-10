В столкновении двух ВАЗов в Балакове пострадал молодой водитель

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 9 января в Балаково столкнулись два отечественных авто. Авария произошла в 15.55 у дома № 35 по улице 20 лет ВЛКСМ.

Не поделили дорогу LADA Granta под управлением 38-летнего мужчины и ВАЗ-21120, за рулем которой был 24-летний молодой человек. В результате удара именно его медикам пришлось госпитализировать.

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