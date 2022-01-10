В Саратове изнасиловавший девушку в участке полицейский сел на 6 лет

Изнасиловавший девушку в участке полицейский сел на 6 лет, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе с 19 на 20 июля 2021 года. Бывший сотрудник отдела полиции № 4 Сергея Шнайдера привел 18-летнюю девушку в участок, затащил ее в комнату отдыха, где избил и изнасиловал. У пострадавшей был конфликт с женой друга Шнайдера и он таким образом решил ее «наказать».

Пострадавшая обратилась в полицию. При проверке в мусорной корзине на месте преступления нашли использованный презерватив. Позже Шнайдер был уволен из органов.

Суд приговорил полицейского-насильника к шести годам в колонии общего режима, с запретом служить в правоохранительных органах три года.

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