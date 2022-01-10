За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 179 человек

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 179 человек. Об этом сегодня, 10 января, сообщил региональный оперштаб.
Всего в регионе выявили 135 083 случая. Выздоровели с начала пандемии 123 859 саратовцев, за сутки – 464 человека.
В стационарах остаются 1 100 ковидных пациентов, лечатся дома 5 162 жителя региона.
В Саратове нашли 56 новых случаев, в Энгельсском районе – 26, а в Балаковском –21.
Среди заразившихся восемь детей до шести лет, четверо ребят – от семи до 14-ти, столько же подростков – 15-19-ти и 55 человек старше 60-ти лет.
Пневмонию выявили у 23 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.