За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 179 человек

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 179 человек. Об этом сегодня, 10 января, сообщил региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 135 083 случая. Выздоровели с начала пандемии 123 859 саратовцев, за сутки – 464 человека.

В стационарах остаются 1 100 ковидных пациентов, лечатся дома 5 162 жителя региона.

В Саратове нашли 56 новых случаев, в Энгельсском районе – 26, а в Балаковском –21.

Среди заразившихся восемь детей до шести лет, четверо ребят – от семи до 14-ти, столько же подростков – 15-19-ти и 55 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 23 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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