Рабочая неделя в Саратовской области начинается с мороза

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Первая рабочая неделя после новогодних праздников встречает вышедших на работу жителей Саратовской области морозом.

Понедельник, 10 января, будет облачным, с прояснениями. Небольшой снег обещают только во второй половине дня.

По-прежнему на дорогах скользко, на открытых поверхностях сильная изморозь.

Юго-восточный ветер днем будет достигать скоростьи в порывах до 14 м/с. Температура ночью опускавшаяся до -18°, днём поднимется до -5...-10°.

В Саратове днем -7...-10°, пасмурно.

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