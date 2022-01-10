Спасатели в Хвалынске вызволили из колючей проволоки запутавшуюся в ней собаку

Фото облспаса

В минувшее воскресенье в Хвалынске спасатели пришли на помощь собаке, которая запуталась в растянутой у земли колючей проволоке.

В областной службе спасения рассказали, что сообщение о попавшем в беду животном поступило им около 16.00.

Песель, попавший в колючие тенета в районе дома №2 на улице Комсомольская, был изранен до крови зубьями колючей проволоки и уже терял силы.

Специалисты облспаса при помощи своих специнструментов освободили собаку, серьезных травм животное не получило.

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