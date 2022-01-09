Зафиксировано 174 новых случая коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области на 9 января зарегистрировано 174 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 134 904 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 123 395 человек, за сутки — 478. На стационарном лечении находятся 1 097 человек, на амбулаторном — 5 455.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 63, Энгельсском районе — 43, Балаковском — 21, Балашовском — 15.

Возрастной состав заболевших: - до 6 лет – 7; - 7-14 лет – 8; - 15-17 лет – 1; - 18-29 лет – 23; - 30-49 лет – 45; - 50-64 лет – 30; - 65 и старше – 60.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 18, с признаками ОРВИ — 156.