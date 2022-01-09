Волонтеры ищут ехавшего через Саратов на поезде пенсионера

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Ехавший на поезде через Саратов 62-летний Виктор Евдокимов пропал без вести. Об этом сообщают волонтеры "Лиза Алерт".

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темные с сединой, глаза голубые. Был одет на момент пропажи в черный пуховик, синий джемпер, джинсы этого же цвета, темные сапоги и серую шапку. С собой у него была черная спортивная сумка.

С 5 января о нем ничего не неизвестно. В тот день около 16:00 гражданин последний раз выходил на связь, находясь в поезде "Кисловодск – Екатеринбург". Предполагается, что он мог потеряться в одном из городов следования.