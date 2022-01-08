В саратовской Канавке нашли замерзшего насмерть мужчину

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Замерзшего насмерть 52-летнего мужчину нашли жители села Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области днем 8 января.

Его обнаружили местные жители у одного из домов по улице Береговой. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

Следователь СК на месте происшествия в ходе осмотра тела погибшего телесные повреждения не обнаружила.

- По предварительным данным, смерть могла наступить в результате переохлаждения. Проводится судебно-медицинское исследование, - сообщили в региональном СУ СКР.

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