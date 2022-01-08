Саратовский «Автодор» выиграл у «Лондонских львов» на последних секундах

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В Саратове 8 января прошел матч второго раунда баскетбольного Кубка ФИБА-Европа, в котором саратовский «Автодор» принимал «Лондон Лайонс».

Итоговый счет матча 84:81 в пользу хозяев.

Игрок «Автодора» Филип Скрабб повторил свой подвиг в матче против датского «Баккен Беарз» свершенный ровно месяц назад – результативный дальний трехочковый бросок при равном счете на предпоследней секунде матча.

Следующую встречу в рамках Кубка ФИБА-Европа «Автодор» проведет 12 января также в Саратове против лидера группы - турецкого «Бахчeшехира».

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