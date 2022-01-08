В столкновении двух иномарок под Саратовом пострадала женщина

Сегодня днем, 8 января на 293 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Саратовском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

В 12:35 произошло столкновение легковых машин Audi и Renault Logan. За рулем первого авто был 60-летний мужчина, за рулем второго – 40-летний. В результате столкновения они не пострадали, а вот 33-летней пассажирке Audi повезло меньше – ее с травмами увезли в больницу с места ДТП.

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