Детей в противотуберкулезном диспансере порадовали представлением кинологи Росгвардии

.

Кинологи и служебные собаки Росгвардии в Саратове устроили представление для маленьких пациентов областного клинического противотуберкулезного диспансера.

.

В образе сказочных персонажей росгвардейцы из кинологической службы устроили представление под окнами больницы, их четвероногих питомцев с удовольствием приветствовали находящиеся на лечении дети, которые прильнули к окнам.

Они радостно приветствовали демонстрацию навыков служебных собак. Четвероногие актрисы показали отличную выучку и артистизм.

.

В рамках всероссийской детской новогодней акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие ведомства, переодевшись в костюмы Деда Мороза, поздравляют пациентов детских лечебных учреждений, воспитанников подшефных учебных заведений и интернатов с наступающим Новым годом и Рождеством и дарят ребятам подарки.