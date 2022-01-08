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Общество8 января 2022 12:43

Детей в противотуберкулезном диспансере порадовали представлением кинологи Росгвардии

Четвероногие помощники росгвардейцев показали служебные навыки
Источник:kp.ru
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Кинологи и служебные собаки Росгвардии в Саратове устроили представление для маленьких пациентов областного клинического противотуберкулезного диспансера.

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В образе сказочных персонажей росгвардейцы из кинологической службы устроили представление под окнами больницы, их четвероногих питомцев с удовольствием приветствовали находящиеся на лечении дети, которые прильнули к окнам.

Они радостно приветствовали демонстрацию навыков служебных собак. Четвероногие актрисы показали отличную выучку и артистизм.

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В рамках всероссийской детской новогодней акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие ведомства, переодевшись в костюмы Деда Мороза, поздравляют пациентов детских лечебных учреждений, воспитанников подшефных учебных заведений и интернатов с наступающим Новым годом и Рождеством и дарят ребятам подарки.