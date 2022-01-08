Металлурги обещают вложить 1,3 млрд рублей в комплекс производства кислорода в Саратовской области

Завод в Балаково требует больше кислорода

В Балаково Саратовской области планируется строительства комплекса по производству кислорода и распределения воздуха для нужд АО «Металлургический завод Балаково». Об этом сообщили в министерстве экономики региона РИА Новости.

В пресс-службе минэкономразвития уточнили, что в ближайшие три года предприятие планирует вложить свыше 1,3 миллиарда рублей «в строительство комплекса производства кислорода и разделения воздуха для обеспечения новых производственных комплексов техническими инертными газами».

При этом обещано создание 55 рабочих мест. Проект по строительству комплекса планируют реализовать в течение 2022-2024 годов.

АО «Металлургический завод Балаково» входит в холдинг «Новосталь-М», кроме него основным активом холдинга является Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ). Мощность металлургического завода в Балаково составляет 1,2 миллиона тонн сортового проката в год, на этом предприятии уже трудится более 1,4 тысячи работников.

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