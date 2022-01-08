За новогодние праздники в Энгельсе отгуляли 22 свадьбы

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Накануне Нового года и в новогодние праздники в Саратовской области отделы ЗАГС зарегистрировали более 90 браков.

Самым востребованным ЗАГСом области в период новогодних праздников стал отдел в городе Энгельсе — там вступили в брак 22 пары.

Кроме этого, в Саратове 31 декабря во «Дворце бракосочетаний» решили расписаться сразу шесть пар.

Одни из молодоженов даже рассказали, что у них это традиция.

- По линии невесты три поколения родственников связывали себя узами брака именно в этот день, - рассказали в управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.

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