За новогодние праздники в Энгельсе отгуляли 22 свадьбы

.
Накануне Нового года и в новогодние праздники в Саратовской области отделы ЗАГС зарегистрировали более 90 браков.
Самым востребованным ЗАГСом области в период новогодних праздников стал отдел в городе Энгельсе — там вступили в брак 22 пары.
Кроме этого, в Саратове 31 декабря во «Дворце бракосочетаний» решили расписаться сразу шесть пар.
Одни из молодоженов даже рассказали, что у них это традиция.
- По линии невесты три поколения родственников связывали себя узами брака именно в этот день, - рассказали в управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.