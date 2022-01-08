На реке в Энгельсе нашли человеческие череп и кости

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственным отделом по г.Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков человека.

На острове в протоке Сазанки напротив Волжского проспекта в Энгельсе нашли человеческий череп и кости. Останки обнаружил рыбак, который шел по острову 7 января в поисвках места для ловли.

Рыбак позвонил в полицию. На место кроме полиции приехали областные спасатели и сотрудники Следственного комитета. Спасатели нашли череп, а также другие фрагменты костей человеческого скелета.

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование, - сообщили в региональном СУ СКР.

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