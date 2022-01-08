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Здоровье8 января 2022 8:48

В Саратовской области от коронавируса скончались еще девять человек за сутки

Общее число жертв коронавируса достигло в регионе 5139 человек
Источник:kp.ru
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еще девять человек умерли от коронавируса в госпиталях Саратовской области

еще девять человек умерли от коронавируса в госпиталях Саратовской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные приводит 8 января федеральный оперативный штаб.

- За 7 января скончались шестеро женщин и трое мужчин в возрасте от 61 до 82 лет, - уточнили "КП-Саратов" в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом общее число погибших непосредственно от COVID-19 в Саратовской области достигло 5139 человек.

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