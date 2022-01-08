В Балаковском районе LADA Granta перевернулась после съезда с дороги

ДТП в Балаковском районе 7 января 2022 года Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области на 278 км трассы Самара - Пугачев – Энгельс – Волгоград 7 января произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.

По данным областной ГИБДД, в 20.00 32-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и слетел с дороги. Машина перевернулась и серьезно деформировалась.

В результате ДТП в больницу с места аварии увезли 21-летнего пассажира разбитого авто.

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