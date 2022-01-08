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Происшествия8 января 2022 8:43

В Саратове еще одна женщина пострадала от упавшей на нее ледяной глыбы

В этот раз ЧП произошло на пешеходной зоне проспекта Кирова
Источник:kp.ru
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На женщину в Саратове упал кусок льда с крыши. ЧП произошло 7 января в самом центре Саратова – на пешеходной зоне проспекта Кирова.

Лед с крыши ТЦ «Манеж» упал на проходившую внизу жительницу Саратова. Женщина госпитализирована.

Следственным отделом по Фрунзенскому району Саратова регионального СУ СКР организована доследственная проверка по этому случаю.

- Будет дана объективная юридическая оценка действиям (бездействиям) лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши торгового комплекса, - пообещали в региональном СУ СКР.

Напомним, накануне, 6 января от схода снега с козырька балкона дома №23 на улице Жуковского пострадала 57-летняя прохожая.

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