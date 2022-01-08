Двух женщин сбили 7 января в Саратовской области водители – мужчины

ДТП в Ртищево Фото: ГИБДД по Саратовской области

Два пешехода пострадали в городах Саратовской области за 7 января.

Как сообщили в областной ГИБДД, 81-летняя пенсионерка в Саратове попала под колеса Nissan, которым управлял 38-летний мужчина. ДТП случилось в 17.00 у дома № 62А по улице Миллеровская.

Еще одна, 41-летняя женщина, пострадала от наезда машины в Ртищево. Там ДТП произошло в 23.40 у дома №15 по улице Зои Космодемьянской.

Пешехода сбил 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099.

Обе пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

ДТП в Саратове Фото: ГИБДД по Саратовской области

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