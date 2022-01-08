В Саратовской области для проезда открыты все федеральные и областные трассы

Ситауия на дорогах сложная, лучше не выезжать в дальний путь

В Саратовской области 8 января сохраняются непростые дорожные условия, которые объясняются сложными капризами погоды.

В Александрово-Гайском районе - туман, в Новоузенском, Питерском и Марксовском - морось, в Дергачевском - дождь. Во многих других районах – снег и низовая метель – сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства региона. Тем не менее, в минтрансе отчитались о том, что проезд по всем региональным трассам и дорогам федерального значения в области обеспечен. При этом предложили по возможности отложить все дальние поездки.

За сутки на дорогах регионального значения израсходовано 1474 тыс. тонн песко-соляной смеси. Всего с начала содержания дорог в зимний период израсходовано 103800 тыс. тонн.

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