Пожар в саратовском «арбузном крае» уничтожил жилой дом

Пожар в селе Кочетное
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Неправильная эксплуатация печи привела к сильному пожару 7 января в селе Кочетное ровенского района Саратовской области. Вызов дежурному МЧС поступил в 15.40.
Горел частный деревянный дом на улице Зелёная Ровенского района. На тушение выехали два пожарных расчета, они ликвидировали пожар, однако к тому времени дом сгорел почти полностью – площадь пожара составила 100 кв. метров.
По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал.
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