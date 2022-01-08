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Происшествия8 января 2022 7:24

Пожар в саратовском «арбузном крае» уничтожил жилой дом

Дом сгорел среди дня
Источник:kp.ru
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Пожар в селе Кочетное

Пожар в селе Кочетное

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Неправильная эксплуатация печи привела к сильному пожару 7 января в селе Кочетное ровенского района Саратовской области. Вызов дежурному МЧС поступил в 15.40.

Горел частный деревянный дом на улице Зелёная Ровенского района. На тушение выехали два пожарных расчета, они ликвидировали пожар, однако к тому времени дом сгорел почти полностью – площадь пожара составила 100 кв. метров.

По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал.

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