В Саратове снова заработали некоторые катки

.

В Саратове с 8 января возобновляют работу некоторые городские катки. Это стало возможно после резкого похолодания.

Уже с 14.00 можно покататься на стадионах «Волга», «Спартак» и катке на Набережной Космонавтов. С 16.00 часов любителей ледяных забав ждут на катке в Детском парке.

Пока не начнут работать катки на стадионе «Сокол» и в хоккейной коробке на Театральной площади - сегодня там заливка и выравнивание льда.

Об их открытии городские власти пообещали сообщить дополнительно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.