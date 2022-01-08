В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 178 человек

На утро 8 января в Саратовской области выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом.
Больше всего новых заболевших в Саратове — 63, в Балаковском — 35, в Петровском — 19, в Энгельсском районе — 15, в Пугачевском — 14, в Вольском — 11.
Из 178 человек у 160 - признаки ОРВИ.
Среди больных 62 человека в возрасте 65 лет и старше, всего 14 детей в возрасте до 14 лет.
С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 134 730 человек, выздоровели из них 122 917.
За минувшие сутки выписаны 489 пациентов.
Продолжают оставаться на стационарном лечении 1 117 человек, лечатся на дому — 5 747.
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