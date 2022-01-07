В Озинском районе произошла странная смерть 16-летней девочки

В Саратовской области при необъясненных пока обстоятельствах умерла 16-летняя девочка.

Подросток, как установили следователи регионального СКР, пришла 7 января со своей младшей сестрой в гости к бабушке в поселке Липовский Озинского района.

- Спустя некоторое время, девочка почувствовала себя плохо, в связи с чем, бабушка вызвала скорую медицинскую помощь, которая по приезду констатировала смерть ребенка, - рассказали в Следственном комитете.

Как установил на месте ЧП судебно-медицинский эксперт при внешнем осмотре, на теле ребенка признаков насильственной смерти нет.

Ершовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по данному факту организована доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование, ведется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок.

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