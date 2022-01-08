Саратовскую область заморозит 8 января

Саратовский Гидрометцентр предупредил о серьезном усилении ветра в ночь на 8 января и утром в этот день. Порывы могут достигать 18-20 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.

Весь день 8 января в регионе будет облачная погода с прояснениями.

Днём преимущественно без осадков. Но утром местами возможен туман с видимостью 500-1000 метров. Кроме этого, после оттепели 7 января и плюсовых температур, ожидается гололед, изморозь и сложные отложения на открытых поверхностях.

Температура ночью опуститься до -5...-10°, при прояснении до -15°, днём мороз ослабнет -4...-9°.

В Саратове температура водуха также будет колебаться от утра к вечеру в диапазоне -4...-9°.

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