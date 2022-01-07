Под Вольском две женщины погибли в ДТП с Land Cruiser Prado

ДТП в Вольском районе недалеко от Красная поляна Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 7 января на трассе в Вольском районе Саратовской области два человека погибли в столкновении машин, еще двое пострадали.

Авария по предварительным данным областной ГИБДД произошла около 14.30 на подъезде к городу Вольск в районе полигона местной воинской части Красное поле.

Врезались друг в друга Renault Symbol под управлением 48-летнего мужчины и Toyota Land Cruiser Prado под управлением 67-летнего водителя.

В результате удара двое пассажиров – женщины 31 и 30 лет из Renault погибли на месте. Водитель французской машины, а также еще один пассажир мужчина и 4-летний мальчик из этой же машины госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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