Саратовский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на Кубке мира

Александр Логинов. Фото сайта rusbiathlon.ru

Воспитанник саратовского биатлона, выступающий несколько лет в главной сборной России Александр Логинов 7 января блестяще выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Всего один промах за 10 километров дистанции в условиях снегопада и сильного ветра позволил Логинову опередить всех соперников и пройти ее за 27 минут. Второе место у французов, третье - у норвежцев.

следущий старт у Логинова - гонка преследования состоится 9 января.

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