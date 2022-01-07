Молодому работнику в Балаково станком оторвало кисть руки

Место ЧП. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаково на одном из местных производств резино-технических изделий и утилизации отходов произошло ЧП. Рабочему оторвало кисть руки.

Как установили следователи регионального СУ СКР, 6 января 26-летний мужчина работал в изготовительном цехе. В 18.30 рукав его куртки попал во вращающийся механизм станка. Молодому мужчине ампутировало кисть левой руки.

- Работники цеха сразу же сообщили о произошедшем директору организации. Прибывшая по вызову директора бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в лечебное учреждение. Следственным отделом по города Балаково СУ СКР по Саратовской области организована доследственная проверка, - сообщили в региональном Следственном комитете.

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