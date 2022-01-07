Какие детсады в Саратовской области отремонтируют в 2022 году

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В Саратовской области в 2022 году в рамках региональной программы отремонтируют 100 детских садов во всех районах.

- На сегодняшний день сформирован список объектов на 2022 год. В большинстве детских садов запланированы работы по ремонту кровли, фасадов, замене оконных блоков, замене системы электроснабжения, - сообщили в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

В бюджете области на эти ремонты заложили 179,6 млн рублей.

Также, как и программа по ежегодному ремонту 100 школ, эта была инициирована председателем ГД Вячеславом Володиным.

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