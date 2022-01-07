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Общество7 января 2022 9:07

В Саратове продолжают вывозить снег с центральных улиц, но забывают про внтурипоселковые дороги

Мэр Саратова 7 января поехал по отдаленным поселкам посмотреть уборку снега
Источник:kp.ru
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Усилить работы по очистке дорог и тротуаров ведущих в частный сектор, убирать и вывозить снег не только с центральных, но и с внутрипоселковых и межквартальных улиц. Такое поручение районным чиновникам и подчиненным в мэрии дал глава Саратова Михаил Исаев, после того как сам проехал несколько отдаленных от центра города поселков, а также несколько населенных пунктов на территориях, которые присоединились к Саратову с 1 января.

Ранее в мэрии отчитались о ночных работах в которых задействовали 240 единиц техники, и о вывозе за сутки почти 6000 куб. м снега и наледи. Сегодня днём, 7 января, в городе на расчистке работают 195 спецмашин.

Напомним, уже сегодня в ночь прогнозируется сильный мороз, гололедица.

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