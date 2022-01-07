Пожар в селе Кормежка уничтожил жилой дом

Пожар в селе Кормежка Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вечером 6 января два пожарных расчета из Балаково были направлены на тушение горящего жилого дома в селе Кормежка.

Сигнал на пульт "01" поступил в 19.13.

Полыхал деревянный дом на улице Октябрьская огонь пожара охватил 30 кв.м здания.

- По предварительным данным пожар произошёл в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

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