В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались 13 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 13 человек. Такие данные сообщили в оперативном штабе на утро 7 января.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили - скончались восемь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 94 лет.

Общее число погибших от коронавируса в Саратовской области с начала пандемии достигло 5130 человек.

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