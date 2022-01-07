В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались 13 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 13 человек. Такие данные сообщили в оперативном штабе на утро 7 января.
В региональном министерстве здравоохранения уточнили - скончались восемь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 94 лет.
Общее число погибших от коронавируса в Саратовской области с начала пандемии достигло 5130 человек.
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