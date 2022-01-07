Женщина пострадала под Саратовом в слетевшей с дороги Volvo

На районной дороге Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай 7 января произошло ДТП – автомобиль под управлением женщины слетел в кювет.

Авария произошла в Базарно-Карабулакском районе на 56 км трассы в 8.45 утра.

За рулем Volvo, который не удержался на дороге, была 34-летняя женщина. Ее госпитализировали с различными травмами.

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