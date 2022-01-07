В центре Саратова мужчина закурил и едва не спалил дом

Утром 7 января два пожарных расчета выехали на сигнал о возгорании частного дома на улице Соляная.
Сообщение поступило на пульт дежурного в 10.13 утра.
На месте ЧП выяснилось, что вспыхнули и горели домашние вещи, огонь успел охватить только два квадратных метра дома.
На пожаре пострадал 36-летний мужчина – он надышался дымом. От госпитализации местный житель отказался.
По данным регионального ГУ МЧС, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
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