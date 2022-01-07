Перед приходом штамма «Омикрон» все медработники Саратовcкой области должны ревакцинироваться

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Массовая заболеваемость штаммов коронавируса «Омикрон» в России и Саратовской области может начаться через-2-3 недели. Чтобы защититься и избежать новых резких скачков заболеваемости необходим бустерный эффект – ревакцинация через 5-6 месяцев. Именно поэтому в самые короткие сроки абсолютно все медицинские работники должны быть ревакцинированы. Об этом после селекторного совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко сообщил глава регионального минздрава Саратовской области Олег Костин. Совещание прошло накануне, 6 января.

- У себя в регионе мы должны подготовиться заранее к приходу Омикрона, и не только по линии здравоохранения. В этой части и поликлиники, и стационары имеют опыт действий. Как было заявлено на совещании, этот «Омикрон» может массово прийти к нам недели через 2-3. Как защититься? Прежде всего, как заявил на совещании ученый из НИИ имени Гамалеи, это вакцинация, - заявил в инстаграм-аккаунте минздрава Олег Костин.

- В ближайшие и самые короткие сроки абсолютно все медицинские работники должны быть ревакцинированы, иначе мы не сможем дать адекватный отпор новому вирусу, так как врачи такие же люди и могут заболеть и тогда уже пострадает сама система здравоохранения. То же самое нужно делать и в вузах, и в социозащитных учреждениях, и на предприятиях, и в транспортной, торговой сферах, во всех любых организованных группах населения. Все возможности для этого есть: в праздничные дни пункты вакцинации работают, - заметил министр Костин.

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