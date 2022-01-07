Стали известны школы Саратовской области, которые отремонтируют за счет региона

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Министерством образования Саратовской области по поручению главы правительства сформирован список из ста школ области, которые будут отремонтированы за счет бюджета региона в 2022 году.

Как заявил председатель правительства Роман Бусаргин, при составлении списка учитывались мнения районных властей и депутатов всех уровней, которые общались непосредственно с жителями.

- Предварительный анализ показал, что основной проблемой для большинства зданий является состояние кровли. По решению рабочей группы на этот вид работ сделан основной упор в первом этапе программы. Там, где не требуется ремонт крыш, будет проведен ремонт систем отопления, фасада или замена оконных блоков. В общей сложности на эти цели в бюджете предусмотрено более 203 млн рублей, - сообщил Бусаргин в своем телеграм-канале.

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